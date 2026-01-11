Менеджер Фʼюрі: «Тайсону байдуже, з ким виходити в ринг»
Менеджер Спенсер Браун назвав трьох можливих суперників для британця
11 хвилин тому
Менеджер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) Спенсер Браун окреслив коло можливих суперників для британця та прокоментував його поточний стан.
За словами Брауна, серед потенційних опонентів Ф’юрі розглядаються Арсланбек Махмудов, Ефе Аджагба та Тоні Йока. Водночас остаточне рішення щодо наступного бою залишатиметься за самим боксером.
Тайсону байдуже, з ким виходити в ринг. Він готовий. Він тренується, чудово виглядає, знову сміється та жартує — повернувся той самий Ф’юрі.
Джон Ф’юрі: Вордлі та Кабаєл заслужили бій з Усиком наступними.
