Менеджер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) Спенсер Браун в інтервʼю BoxNation прокоментував можливі варіанти суперників для британського боксера.

За словами Брауна, бій із Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) може бути складним через різницю у віці.

Я знаю, що Тайсон Ф’юрі – чудовий суперник для Вордлі. Але це навіть може бути занадто через різницю у віці. Він хоче битись проти елітних боксерів свого віку.

Бій з Усиком? Я б хотів побачити цей бій. Хочу знову побачити в ринзі Ф’юрі та Усика. Такий собі останній танець.