Менеджер Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Спенсер Браун висловився про камбек колишнього чемпіона світу. Функціонера цитує fightnews.info:

Ми розглядаємо 5 чи 6 різних суперників. арсланбек махмудов точно входить у топ 3-4. Робити анонс бою – не моє завдання. Промоутери оголосять про нього. Усі дуже старанно працюють, щоби організувати цей бій.

Ми справді долаємо цей шлях, контракт та анонс неминучі. Ви побачите повернення Тайсона на ринг. Ми маємо намір вийти туди у квітні.