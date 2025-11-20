Тимчасовий чемпіон WBC у надважкому дивізіоні німець Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) відреагував на підвищення у статусі іншого тимчасового чемпіона дивізіону, а нині володаря повноцінного титулу WBO британець Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Цитує Кабаєла sport.de.

«Щиро бажаю усього найкращого Фабіо Вордлі. Круто, що WBO відстояла свого спортсмена, що вони роблять свою справу.

Чи буде WBC суворо дотримуватися правил, оголошувати статус обов’язкового претендента (тобто зобовʼязувати Усика битися з Кабаєлом – прим.) і чи буде чинити тиск? Ми цього не знаємо.

Зараз я зосереджуюсь на 10 січня. Якщо це буде поєдинок за титул чемпіона світу, то тим краще для німецького боксу. А якщо ні, то ні. Я повинен виграти в будь-якому випадку. Все інше буде потім».