Кабаєл: «Чи буде WBC чинити тиск на Усика? Ми цього не знаємо»
Тимчасовий чемпіон організації готується до бою з Книбою
1 день тому
Тимчасовий чемпіон WBC у надважкому дивізіоні німець Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) відреагував на підвищення у статусі іншого тимчасового чемпіона дивізіону, а нині володаря повноцінного титулу WBO британець Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).
Цитує Кабаєла sport.de.
«Щиро бажаю усього найкращого Фабіо Вордлі. Круто, що WBO відстояла свого спортсмена, що вони роблять свою справу.
Чи буде WBC суворо дотримуватися правил, оголошувати статус обов’язкового претендента (тобто зобовʼязувати Усика битися з Кабаєлом – прим.) і чи буде чинити тиск? Ми цього не знаємо.
Зараз я зосереджуюсь на 10 січня. Якщо це буде поєдинок за титул чемпіона світу, то тим краще для німецького боксу. А якщо ні, то ні. Я повинен виграти в будь-якому випадку. Все інше буде потім».
Вордлі мав статус тимчасового чемпіона, однак українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) відмовився від титулу.
10 січня в Німеччині Кабаєл проведе бій проти Даміана Книби.
Нагадаємо, президент WBC Маурісіо Сулейман планує обговорити ситуацію щодо обов’язкового захисту титулу Усиком під час конвенції в Бангкоку наприкінці листопада.