«Не Пак’яо і не Мейвезер». Хаттон назвав найважчого суперника в карʼєрі
Ексчемпіон світу несподівано назвав найбільш виснажливий бій
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Легендарний британський боксер Ріккі Хаттон, який мав сутички з такими зірками, як Флойд Мейвезер та Менні Пак’яо, несподівано назвав найважчий бій у своїй кар'єрі.
В ефірі talkSPORT Хаттон зізнався, що найбільше фізичних труднощів йому завдав бій проти Луїса Кольясо у 2006 році — за титул WBA у напівсередній вазі.
Це був мій найважчий поєдинок. Так, програти Пак’яо було важко, а Мейвезер — неймовірний технар. Але з фізичної точки зору саме Кольясо дав мені найбільше навантаження. Я ніколи не шукав легких шляхів у боксі. Завжди хотів довести свою силу в жорстких боях.
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