Денис Сєдашов

Британський ветеран боксу Дерек Чісора заявив, що Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) фактично «здався» в бою проти Олександра Усика (23-0, 14 КО), який відбувся 20 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.

У шоу Split Decision на YouTube-каналі SunSport 41-річний Чісора, який особисто був присутній біля рингу, різко висловився про дії свого співвітчизника.

Це був найважливіший момент у його кар'єрі. Бій проти беззаперечного чемпіона світу — це гра, де тебе б’ють по голові, а ти встаєш і продовжуєш битися. Але він просто повернувся до свого кута. Так, його команда кинула рушник, але вони бачили, що він зупинився. Дерек Чісора

На його думку, Дюбуа мав зробити останній ривок перед потенційним нокаутом, показати характер і повагу до глядачів, які заплатили за бій:

Усик — не та людина, перед якою варто відступати. А Даніель вийшов і захищався, не показавши, заради чого ми всі зібралися. Саме тому його критикують. Дерек Чісора

Попри критику, Чісора заявив, що хоче підтримати Дюбуа і допомогти йому у майбутньому:

Я хочу, щоб він став новим британським чемпіоном у надважкій вазі. Але він має зрозуміти, що бокс — це гра не лише про силу, а й про серце. Дерек Чісора

Вечірка перед боєм. В мережі з’явилось відео, як Дюбуа розважався в день реваншу з Усиком.