Колишній спаринг партнер Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO) та Олександра Усика (24-0, 15 KO) Девід Аллен висловився про поєдинок британця та українця. Слова надважковаговика наводить vringe.com:

Перегляньте епізод з нокаутом. Даніель чекає, доки рефері дорахує до десяти. Потім він піднімається на ноги, йде повз Усика у свій кут. Він навіть не був вражений. Жерсть, але я це скажу. Це капітуляція. Він капітулював, не хотів продовжувати бій.

Думаю, він просто хотів якнайшвидше закінчити бій. Він пропустив удар. Він був виснажений. Йому вже було начхати на те, як закінчиться поєдинок. Він просто хотів вийти із бою. І швидше. Ментально його було розгромлено. На 99% це все заслуга Усика. Бо там були тяжкі подачі. Але це ще одна капітуляція Дюбуа. Вже третя.