Чемпіон світу за версіями WBA/WBC/IBF Олександр Усик (24-0, 15 KO) розповів, куди перерозподіляє зароблені кошти. Українця цитує nv.ua:

На сьогоднішній момент у мене є трошки бізнесу. У мене є компанія Ready2Fight, яка працює не тільки з боксом. Що ми робимо? Ми можемо вести спортсмена як промоутери – адвокатські рішення, менеджерські. Знайти тренера, лікаря. Тобто сформувати команду. Крім цього, ще виготовлення речей для спорту, екіпірування

Трохи будуємо. Я вкладаю трошки в будівництво, там, де тепло. Є завод із переробки скла. І трішечки, зрозуміло, якісь папери цінні, машини ексклюзивні. Трошки бізнесом цікавлюся більше, ніж цікавився, наприклад, п’ять років тому. Тому що розумію, що я заробляю гроші, і вони мають працювати, просто купувати собі якісь діаманти, золото, ще щось і кайфувати – я не така людина, мені понтуватися не дуже подобається.