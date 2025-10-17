Олег Шумейко

Тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) висловився про травму Олександра Усика (24-0, 15 KO), через що обов’язковий захист титулу був перенесений. Слова новозеландця наводить vringe.com:

Дуже важлива тема для обговорення – це Олександр Усик та його травми спини. Чи чули ви взагалі щось про це? Чи чули ви про якісь зміни?

Я не чув жодних новин, нічого не бачив після того, як почув про травму. Знаю лише те, що чули та бачили інші. Він, певно, ще працює над цим.

Ви впевнені, що ви нічого не бачили?

Я бачив, як він грав у футбол, я бачив, як він танцює і таке інше, але я нічого нового не чув.

Ми обговорювали його танці, а що щодо футболу? Що ви скажете про його футбольний виступ?

Я не бачив гру, але бачив, як він вибігав на поле. Я вважаю, що він реально добре провів час (сміється). Йому дали час відновитися від травми, але, гадаю, він добре його проводить (усміхається).

Це засмучує вас?

Чесно кажучи, мені справді не все одно. Слухайте, у мене зараз заплановано двобій, і я щасливий. Я передчуваю отримати шанс побитися за титул.

Усик зізнався, скільки ще планує залишатися у боксі.