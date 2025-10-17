Абсолютний чемпіон надважкої ваги Олександр Усик (24-0, 15 KO) відповів, як йому вдається перемагати більших за габаритами суперників. Уккраїнця цитує fightnews.info:

Це чистий фарт. Чисто пощастило, та й годі. Мені ж постійно щастить. Ні, я скажу, що це все багаторічна праця, аналіз опонента, правильний підбір спаринг-партнерів, які будуть схожими на суперника. Наприклад, він боксував із трьома людьми, один із них – шульга. Мені не треба дивитися, як він боксував із правшами. Мені треба знати, що він робить саме з шульгою. Він робить це, це і це – воно не змінюється. У нас три удари – прямий, бічний та знизу, а ти з них можеш комбінувати все що завгодно.

У мене дуже суперова команда, я вам вдячний. Це підбір спаринг-партнерів, хороша аналітика мого опонента і, звісно, ​​моя самовіддача, мій режим.