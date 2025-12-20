Денис Сєдашов

Британський боксер, колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) на пресконференції прокоментував свою перемогу над Джейком Полом (12-1, 7 КО) у поєдинку, який завершився в шостому раунді.

За словами Джошуа, він розраховував завершити бій значно раніше, однак відзначив характер і витримку суперника, який щоразу намагався підвестися після нокдаунів.

Я хотів нокаутувати його ще на початку бою. У Джейка є характер і серце — він бився до кінця. Багато боксерів не наважуються виходити проти мене в ринг, а він погодився. Навіть після падінь він продовжував боротися. Я знімаю перед ним капелюха. Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа нокаутував Джейка Пола в шостому раунді.