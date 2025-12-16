Менні Пак’яо планує провести кілька боїв у 2026 році
Легендарний філіппінський боксер, колишній чемпіон світу в шести вагових категоріях Менні Пак’яо заявив про намір повернутися на ринг у 2026 році та провести одразу кілька поєдинків.
За словами 46-річного спортсмена, наразі тривають переговори щодо його майбутніх боїв.
У мене в планах кілька поєдинків у 2026 році. Ми вже ведемо переговори.
