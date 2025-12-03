Триразовий абсолютний чемпіон світу Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) поділився спогадами про спробу організувати бій з легендарним чемпіоном у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо.

Американець розповів, що ще у 2015 році йому намагалися перешкодити зустрітися з філіппінцем, аби не прискорювати його кар’єрне зростання:

Я намагався зустрітись з Менні Пак’яо ще у 2015 році, але його від мене сховали, щоб я не став надто великим надто швидко. Вони продовжували його доїти, бо він був їхньою дійною коровою.

Я поважаю Менні, не перекручуйте. Але його нокаутували не раз. Якщо ви розумієтеся на боксі, то знаєте, що йому довелося б багато ризикувати зі мною. А я точно не з тих, хто ризикує. Просто запитайте його тренера.