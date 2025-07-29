«У нього більше боксерського інтелекту». Майкі Гарсія обрав фаворита бою Альварес – Кроуфорд
Ексчемпіон світу віддає перевагу американському чемпіону
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях Майкі Гарсія поділився своїм прогнозом на майбутній мегабій між абсолютним чемпіоном другої середньої ваги Саулем Альваресом (63-2-2, 39 КО) та володарем титулу WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО). Слова наводить SecondsOut.
За словами Гарсії, саме Кроуфорд має більше шансів на перемогу:
Я вважаю, що Кроуфорд виграє. Думаю, він просто перебоксує Канело. У нього чудова підготовка, високий рівень майстерності та боксерський інтелект.
Поєдинок між Альваресом і Кроуфордом відбудеться 13 вересня.
Вайлдер спрогнозував результат мегафайту Канело – Кроуфорд.