Мейвезер розніс суперзірку боксу: «Нікчема»
Флойд згадав свій бій з Канело
10 хвилин тому
Фото: Marca
Легенда боксу Флойд Мейвезер не розділяє любов боксерської спільноти до Сауля Альвареса (62-2-2, 39 KO). В інтерв’ю FightHype.com американець поділився думками про мексиканського боксера:
Візьмемо до прикладу Канело. Я вам скажу правду про Канело. Цей виродок виявився простою здобиччю. Легка робота. Ви всі вихваляєте цього хлопця. А він – нікчема. Мені було майже 40 і я, граючи, розібрався з ним.
Нагадаємо, що Альварес у наступному поєдинку розділить ринг з Теренсом Кроуфордом.