Мейвезер: «Я вже бився з Пакʼяо і переміг – цього разу буде той самий результат»
Флойд чекає на легку прогулянку?
24 хвилини тому
Пак'яо та Мейвезер / Фото - Yahoo
Колишній чемпіон світу у п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 KO) поділився думками про майбутній реванш проти 47-річного ексчемпіона Менні Пак’яо (62-8-3, 39 KO).
Цитує Флойда badlefthook.com.
«Я вже бився з Менні й одного разу його переміг – цього разу буде той самий результат».
Перший бій Менні та Флойда відбувся у травні 2015 року – Мейвезер переміг одностайним рішенням суддів.
Очікується, що 19 вересня місцем проведення історичного реваншу стане надсучасна арена Сфера (The Sphere) у Лас-Вегасі, яка славиться своїми технологічними можливостями.
