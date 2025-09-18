Денис Сєдашов

Колишній абсолютний чемпіон у важкій вазі Майк Тайсон отримає другий великий гонорар поспіль — за бій із Флойдом Мейвезером, який у ЗМІ вже назвали «бій за гроші». Слова наводить The Sun.

На запитання, чи домовлявся Мейвезер разом із ним заробити «великий куш», Тайсон відповів:

Думаю, куш тут ні до чого. Майк Тайсон

За словами Тайсона, він був здивований бажанням колишнього чемпіона світу у п’яти вагових категоріях Мейвезера провести з ним поєдинок у важкій вазі.

Ні я, ні весь світ ніколи не думали, що цей бій відбудеться або взагалі може відбутися. Але бокс увійшов у нову еру непередбачуваності, і цей бій непередбачуваний настільки, наскільки це можливо. Я досі не можу повірити, що Флойд справді хоче це зробити. Це може мати негативні наслідки для його здоров’я, але він хоче цього, тож документ підписано, і поєдинок відбудеться! Майк Тайсон

Проблеми зі здоров’ям не завадять Тайсону зустрітися з Мейвезером у 2026 році.