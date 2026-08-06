Сергій Разумовський

Відомий мексиканський боксер Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) розповів про завершення професійної кар’єри та визнав, що його виступи на найвищому рівні можуть тривати вже недовго, передає The Ring.

Спортсмен зазначив, що не планує продовжувати кар’єру заради самого факту участі в поєдинках і завершить виступи тоді, коли відчує, що організм більше не готовий до серйозних навантажень. Альварес не назвав конкретну дату завершення кар’єри, але визнав, що до цього рішення залишилося не так багато часу.

Мій організм скаже мені, коли потрібно закінчувати кар'єру. Я це відчую навіть не під час бою, а у тренуваннях. І я тоді більше не битимуся. Цей момент ще не настав, але лишилося не так довго. Мій час спливає. Сауль Альварес мексиканський боксер

Найближчий поєдинок Сауль Альварес проведе 31 жовтня. Його суперником стане Крістіан Мбіллі. На кону стоятиме титул WBC у середній вазі.