Володимир Кириченко

Поєдинок між колишнім абсолютним чемпіоном у другій середній вазі мексиканцем Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO) та володарем титулу WBC французом Крістіаном Мбіллі (29-0-1, 24 KO) перенесено. Про це повідомляє журналіст Ring Magazine Майк Коппінджер.

Тепер боксери мають зустрітися в ринзі не 12 вересня, а наприкінці жовтня. Точна дата, як і причина переносу, поки невідомі.

‼️ BREAKING: The Canelo Alvarez-Christian Mbili fight for the WBC super middleweight title has been postponed and will now take place in late October in Riyadh, The Ring’s @MikeCoppinger has learned.



The fight was originally set to take place Sept. 12. Now, part of a growing… pic.twitter.com/6Uv4jYZSM7 — Ring Magazine (@ringmagazine) June 28, 2026

Нагадаємо, востаннє 35-річний мексиканець виходив у ринг у вересні минулого року, коли програв всі свої титули Теренсу Кроуфорду (42-0, 31 КО) одностайним рішенням суддів – 112-116 та двічі 113-115.

На тому ж івенті бився і Мбіллі, чий поєдинок з гватемальцем Лестером Мартінесом завершився внічию – 97-93 (Мартінес), 96-94 (Мбіллі) та 95-95.

Раніше Альварес поділився очікуваннями від футбольного чемпіонату світу 2026 року.