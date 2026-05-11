«Мій табір пройшов без нарікань»: Чухаджян поділився деталями підготовки до Донована
Бій відбудеться 15 травня
11 хвилин тому
Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (26-3, 14 КО) поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти ірландця Педді Донована (14-2, 11 КО). Бій відбудеться цієї п'ятниці в німецькому Мангаймі.
В коментарі для LuckyPunch боксер розповів про завершення підготовки та особливу атмосферу місця проведення турніру:
Мій тренувальний табір у Латвії пройшов чудово, без нарікань. Спаринг-партнери виконали роботу на відмінно, я повністю задоволений процесом. Для мене бій у Мангаймі — це знакова подія, адже колись на цій арені Володимир Кличко боксував за титул чемпіона світу. Мені вдвічі приємніше виступати тут. Кард чудовий, велика арена — я задоволений.
Оцінюючи свого майбутнього суперника, Карен відзначив високу технічну школу ірландця:
Донован — хороший боксер із солідним аматорським багажем. Він вміло користується перевагами стійки шульги. А чи є він найкращим суперником у моїй кар'єрі після Джарона Енніса — покаже лише ринг.
