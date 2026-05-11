Мурзін залишив посаду головного тренера жіночої збірної України з баскетболу
Новою тренеркою синьо-жовтих стала Інна Кочубей
близько 4 годин тому
Євген Мурзін залишив посаду головного тренера жіночої національної збірної України з баскетболу за власним бажанням. Виконком Федерації баскетболу України (ФБУ) розглянув відповідну заяву та задовольнив її більшістю голосів. Новою тренеркою команди стала Інна Кочубей.
Фахівець працював із жіночою збірною з 2023 року. Під його керівництвом команда брала участь у відборі на Євробаскет-2025, проте не змогла вийти до фінальної частини. Водночас у межах кваліфікації на ЧЄ-2027 українки подолали перший етап і вийшли до наступної стадії, де у групі М зіграють проти Франції, Великої Британії та Люксембургу.
Дебютні матчі під керівництвом нового тренерського штабу збірна проведе 11–17 листопада.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05