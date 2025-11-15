Американський нокаутер Річард Торрес (13-0, 11 KO) заявив, що готовий до переходу на новий рівень. Надважковаговика цитує vringe.com:

Знаєте, це справді дивно, бо я досі в якомусь сенсі схиляюся перед цими хлопцями. Типу: вау, це ж Ентоні Джошуа, це божевілля. Або Олександр Усик. Ці хлопці люди, на яких я дивився, коли ріс. І для мене так дико, що зараз я займаю 4 місце у світі. Щоправда. Це трохи збиває мене з пантелику, і для мене це велика честь.

Я дуже впевнений у своїх здібностях, і я знаю, що тут не просто так. Я олімпійський медаліст і готовий показати світові, що готовий стати іменем – боксерським ім'ям – відомим у кожному будинку. І я думаю, що протягом наступного року чи близько того мені це вдасться.