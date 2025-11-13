Колишній володар титулу чемпіона світу у крузервейті латвієць Майріс Брієдіс (28-3, 20 КО) в інтерв'ю YouTube-каналу И Грянул Грэм поділився думками про абсолютного чемпіона у надважкій вазі українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

«Я думаю, насправді, люди не розуміють, наскільки Усик великий. А в чому? Тайсон – падав, нокаути, програші, Мохаммед Алі – те ж саме. Усик йшов всю кар’єру без поразок. Він взяв в аматорах усе. Він взяв у професіоналах усе. Він, в принципі, зробив усе те, чого ніхто не робив раніше.

Я не розумію, чому він зараз не один із найкращих у P4P. Тому що, якщо його навіть зараз поставлять проти Кроуфорда, він знищить Теренса, він переможе його, тому що він важчий, він з таким же досвідом, як у Кроуфорда, просто він фізично його переможе.

Я не розумію, як можна ставити з маленьких вагових категорій вище? Ви порівнюєте найкращого з найкращих: там стоїть якийсь 60-кілограмовий боксер, а 100-кілограмовий – нижче.

За всіма показниками Усик зараз – найтитулованіший і найкрутіший боксер. Я думаю, не тільки XXI століття, а й до цього теж».