«Молодий, свіжий і потужний»: Фроч хоче побачити Ітауму проти Усика
Колишній чемпіон світу розраховує на те, що у ринзі зустрінеться українець і британець
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу Карл Фроч заявив, що хотів би побачити поєдинок між володарем титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 KO) та перспективним британцем Мозесом Ітаумою (13-0, 11 KO). Слова наводить Boxing News Online.
За словами Фроча, саме протистояння з таким досвідченим чемпіоном могло б стати важливим етапом у кар’єрі молодого боксера:
Я хотів би бачити Мозеса Ітауму в бою з Усиком. Я величезний фанат Усика. Але мені хотілося б побачити молодого, свіжого, динамічного, потужного бійця, як Ітаума, проти когось на кшталт Усика, просто щоб подивитися. Це дасть Мозесу шанс зайти в ринг і показати себе.
