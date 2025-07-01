Український проспект надважкої ваги Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) в інтерв'ю vRINGE поділився прогнозами на поєдинок абсолютного чемпіона у другій середній вазі мексиканця Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та володаря титулу WBA у першому середньому дивізіоні американця Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

«Рівень Кроуфорда дуже високий. Тут, мабуть, я більше схиляюсь на користь Канело, але не відкидаю жодного результату в цьому бою. Навіть дострокової перемоги когось із них, зокрема й Кроуфорда. Для мене це дуже цікавий бій.

Це настільки складний поєдинок, що передбачити результат чи якось описати підсумок дуже важко. Але ми всі бачили, що і Канело можуть побити…

Можливо, Канело зможе щось змінити у своїй стратегії, у своїй роботі. Він достатньо талановитий. Я бачив, як він може працювати і лівшею, і правшею. Так, він не завдає багато ударів. Але, можливо, завдяки перевазі у вазі він буде набагато швидшим і рухливішим. Можливо, саме за рахунок цього зможе переграти суперника».