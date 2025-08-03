«Ми ще зустрінемось». Вайлдер пообіцяв вийти в ринг проти Джошуа
Американець має чіткий план
близько 1 години тому
Американський боксер-супертяж Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) не планує завершувати кар'єру та все ще налаштований провести поєдинок із Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).
В інтерв’ю The Fighter's Voice ексчемпіон світу заявив, що їхній бій рано чи пізно відбудеться:
Так, поєдинок з Джошуа все ще в планах. Ми не зупиняємося — я залишаюсь у грі, залишаюсь активним, і ми ще зустрінемось.
За словами Уайлдера, в боксі зараз триває нова хвиля цікавих поєдинків, а він готовий до компромісів, аби брати в цьому участь.
Ми маємо чіткий план і йдемо за ним. Але якщо доведеться щось змінити — змінимо. Я досвідчений, знаю, як працює цей бізнес. І я справді отримую задоволення від того, що відбувається.
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