Денис Сєдашов

Після перемоги над Тирреллом Энтони Херндоном (24-6, 15 КО) Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) знову заговорив про великі виклики — серед потенційних суперників називають Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO). Проте його давній суперник Тайсон Фʼюрі (34-2-1, 24 КО) має іншу думку щодо майбутнього американця.

На пресконференції Фʼюрі жорстко прокоментував форму колишнього чемпіона:

Я не бачив усього бою, лише фрагмент. І сказав: «Будь ласка, хтось хай його зупинить, перш ніж він остаточно себе знищить». Уайлдер — лише тінь того, ким був колись. Тайсон Ф'юрі

Британець додав, що, на його думку, три важкі бої проти нього остаточно зламали Уайлдера.

Йому вже 40. Після трьох поєдинків зі мною його карʼєра закінчена. Це сумно дивитися, але хтось із близьких має це визнати і вберегти його від себе самого. Тайсон Ф'юрі

Таким чином, Фʼюрі фактично закликає Уайлдера завершити карʼєру та повісити рукавички на цвях.

Колишній тренер Вайлдера прокоментував кінець співпраці: «Я не був здивований».