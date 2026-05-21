Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен поділився емоціями від масштабу майбутнього поєдинку проти Олександра Усика (24-0, 15 КО) на шоу «Glory in Giza».

Боєць висловив захоплення історичною локацією в Єгипті, віддав належне спортивним досягненням українця, а також зізнався, що присутність легенд світового боксу на заході мотивує його викластися на максимум.

Бути так близько до пірамід, які стоять тут уже тисячі років... Зараз надворі 2026 рік, і Єгипет знову пише історію. Ми з Олександром є маленькою частиною цієї історії, адже саме ми розповімо світу про головну подію цього карду. Тому я дуже вдячний і дякую Його Високості Туркі Аль аш-Шейху та всій команді організаторів. Звичайно, дякую і тобі, Олександре, за те, що прийняв цей виклик. Як я вже казав, я почуваюся благословенним, мені неймовірно цікаво, і я вкладу в цей бій усього себе. Просто не можу дочекатися суботи.

Якщо говорити про те, що об'єднує нас з Усиком як великих чемпіонів, а не про наші відмінності, то він зробив це спочатку в крузервейті, а тепер повторив у надважкій вазі. Я поважаю кожного свого опонента. Я чудово знаю, яких зусиль це коштує і через що доводиться пройти, щоб просто вийти в ринг. І зараз, перебуваючи тут поруч із усіма цими легендами боксу — зокрема з містером Кроуфордом, який є справжньою іконою цього спорту — я відчуваю, що це справжнє благословення для мене.