Пресконференція перед боєм Усик – Верховен. Відеотрансляція
Початок – о 21.00 за Києвом
близько 3 годин тому
Усик та Верховен / Фото - Yahoo
Сьогодні, 21 травня, володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександр Усик (24-0, 15 КО) та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен проведуть пресконференцію.
Бій між українським боксером та 37-річним нідерландцем пройде 23 травня у Гізі, Єгипет. Трансляцію в Україні заплановано на Київстар ТБ.
Раніше Дерек Чісора назвав ім'я людини, за допомогої якої Верховен отримав бій з Усиком.
