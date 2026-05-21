Кікбоксер Ріко Верховен поділився емоціями від майбутнього мегафайту проти чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Нідерландець заявив, що колосальний досвід чемпіонських поєдинків допомагає йому справлятися з психологічним тиском, а також запевнив, що готовий переписати історію боксу вже цієї суботи, 23 травня, на грандіозному шоу «Glory in Giza» в Єгипті. Слова наводить talkSPORT.

Це професійний боксерський бій, але я був у єдиноборствах і навколо них усе своє життя. У мене понад 70 професійних боїв з кікбоксингу, тому я звик до цього. Я звик до такого тиску. Я брав участь у чемпіонських боях протягом останнього десятиліття. Тому для мене цей тиск не змінюється. Він такий самий. Неважливо, з ким я стикаюся.

Я люблю те, що робить Усик, і я безмежно поважаю його. Але для мене він просто людина з двома руками і двома ногами. І це те, що я збираюся продемонструвати в суботу.

Чи є він тим, хто контролює боксерську гру? Чи розібрав він увесь боксерський світ на частини? Так, він це зробив. Але це те, що я зробив у своєму спорті також. Тож наскільки це круто, що ці два світи стикаються? Я обожнюю це. Я відчуваю себе благословенним.

У суботу ввечері, на шоу «Glory in Giza», 23 травня 2026 року, історія буде написана, і ви побачите нове обличчя боксу. Погнали!