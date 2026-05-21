Володар титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) прокоментував майбутній поєдинок проти легендарного нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Слова наовдить DAZN.

Український чемпіон закликав уболівальників та експертів не допускати недооцінки суперника.

Не можна недооцінювати його навички, тому що це хлопець, який багато часу провів у ринзі з топовими бійцями. Його ногами товкли по голові дуже сильно. Те, що він може тримати удар і бити – це однозначно.

Ми просто серйозно виходимо на серйозного опонента. Подивимося все в суботу. Хочу побажати всім миру, тихого неба над головою. Люблю вас. Скоро побачимося.