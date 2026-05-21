Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн оцінив шанси легенди кікбоксингу Ріко Верховена у майбутньому поєдинку проти чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО). Слова наводить BadLeftHook.

Британський функціонер визнав, що нідерландський гігант є очевидним аутсайдером протистояння через брак професійного боксерського досвіду. Водночас Хірн закликав не списувати Верховена з рахунків завдяки його габаритам

Будь-хто був би великим андердогом у бою з Усиком, але особливо людина, яка не є професійним боксером. Так, він був на вершині у кікбоксингу, і, якщо чесно, чимало великих бійців прийшли саме з кікбоксингу.

Слухайте, у нього є шанси в цьому бою, тому що він дуже габаритний хлопець, він уміє бити й у нього вистачає сміливості – але він виходить проти одного з найвидатніших бійців усіх часів. Перед ним стоїть надзвичайно складне завдання, і йому доведеться зробити щось справді виняткове.

Але подивіться на весь контекст – саме в таких умовах інколи й трапляються великі сенсації.