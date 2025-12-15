На 38-му році життя помер відомий український боксер
Він виступав на професійному рівні і був учасником популярного шоу
Богдан Процишин / Фото - Facebook
Україньский боксер Богдан Процишин (8-15, 3 КО) пішов із життя у віці 37-ми років. Про це повідомила Федерація боксу України.
«Відійшов у вічність український боксер Богдан Процишин.
Він виступав на професійному рівні, мав звання майстра спорту з боксу й брав участь у боксерському шоу «Ти чемпіон».
У нього залишилася дружина й двоє синів.
Федерація боксу України висловлює співчуття родині й друзям Богдана. Вічна пам’ять!».
Причина смерті поки не уточнюється.
Нагадаємо, на війні загинув український боксер Віталій Русаль.
