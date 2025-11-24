У віці 39 років помер колишній суперник Головкіна
Він був учасником Олімпіади та претендентом на титули чемпіона світу
близько 8 годин тому
Ванес Мартиросян / Фото - Yahoo
Американський боксер вірменського походження Ванес Мартиросян (36-4-1, 21 КО) помер у віці 39 років.
У Мартиросяна була онкологія і він багато разів проходив хіміотерапію.
У жовтні 2024 року президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман розповідав, що за здоровʼя Мартиросяна молився Папа Римський Франциск.
Ванес був учасником Олімпійських ігор у складі збірної США та претендентом на титули у першому середньому дивізіоні.
Останній бій Мартиросян провів у 2018 році, коли бився з Геннадієм Головкіним за об’єднані титули у середній ваговій категорії.
Раніше стало відомо, що Головкін стане новим президентом World Boxing.