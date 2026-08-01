Усик, Алі та Льюїс: Ітаума визначив найкращих боксерів в історії та сучасності
Британець порівняв видатних бійців минулого та сьогодення
Британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) визначив найкращих представників дивізіону в історії та сьогоденні за окремими показниками. Слова наводить DAZN.
Сила удару: Ерні Шейверс (історія) — Фабіо Вордлі (сучасність);
Швидкість: Майкл Доукс (історія) — Мозес Ітаума (сучасність);
Характер: Мохаммед Алі (історія) — Філіп Хргович (сучасність);
Міцність підборіддя: Джордж Форман (історія) — Мозес Ітаума (сучасність, оскільки його підборіддя ще не перевіряли);
Витривалість: Евандер Холіфілд (історія) — Олександр Усик (сучасність);
Боксерський IQ: Леннокс Льюїс (історія) — Олександр Усик та Мозес Ітаума (сучасність).
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