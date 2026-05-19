Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен розповів про особливості підготовки до майбутнього поєдинку проти володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).

За словами Верховена, робота в тренувальному таборі кардинально відрізнялася від його звичного графіку в кікбоксингу, вимагаючи максимальної інтенсивності. Слова наводить Bad Left Hook.

Починаючи всю цю пригоду, нам наче довелося обрати зовсім інший підхід. Мені здається, у кікбоксингу ми знайшли свою «ідеальну формулу» — мовляв, якщо використовувати цей підхід, то все працює.

Ми знаємо, як набрати форму, знаємо, як тримати ніж гострим — це допомагає залишатися найкращими, і саме це ми й робили. Але це, знову ж таки, було чимось зовсім іншим. Весь цей підхід був інакшим. Не знаю, чи це було «серйозніше», але воно мало бути інтенсивнішим, щоб витиснути з мене абсолютно все.

Як на мене, перевага кікбоксера, який переходить у бокс, полягає в тому, що бокс, за моїми відчуттями — це суто моя думка — є набагато більш контрольованим середовищем, особливо на початку… Це інший підхід, і, гадаю, це дає тобі більше ментальної стійкості у пізніших поєдинках.