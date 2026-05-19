«Вам не вдасться застати цього хлопця зненацька»: Белью оцінив шанси Верховена в бою з Усиком
Поєдинок відбудеться 23 травня
близько 3 годин тому
Колишній чемпіон світу, а нині авторитетний експерт та аналітик Тоні Белью поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку у суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та представником Нідерландів Ріко Верхувеном. Слова наводить DAZN.
Можна недооцінити Ріко Верхувена, адже він кікбоксер. Не потрібно бути готовим на 100%, щоб перемогти цього хлопця. Так думав Тайсон Ф'юрі перед боєм з Френсісом Нганну.
Я не вірю, що Усик поставиться до нього легкодушно. Усик — справжній професіонал. Дуже старанний професіонал. Вам не вдасться застати цього хлопця зненацька.
Бій відбудеться вже найближчої суботи, 23 травня, у місті Гіза на тлі знаменитих пірамід. В Україні пряма трансляція цієї події буде доступна на платформі «Київстар ТБ».
