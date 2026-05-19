Колишній чемпіон світу, а нині авторитетний експерт та аналітик Тоні Белью поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку у суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та представником Нідерландів Ріко Верхувеном. Слова наводить DAZN.

Можна недооцінити Ріко Верхувена, адже він кікбоксер. Не потрібно бути готовим на 100%, щоб перемогти цього хлопця. Так думав Тайсон Ф'юрі перед боєм з Френсісом Нганну.

Я не вірю, що Усик поставиться до нього легкодушно. Усик — справжній професіонал. Дуже старанний професіонал. Вам не вдасться застати цього хлопця зненацька.