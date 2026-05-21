«Мені був потрібен додатковий час»: Верховен розповів про шестимісячну підготовку до мегафайту з Усиком
близько 2 годин тому
близько 2 годин тому
Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО). Слова наводить Сусільне Спорт.
Іменитий боєць розповів про специфіку підготовки до дебюту на професійному боксерському рингу, оцінив кліматичні умови на місці проведення бою та відзначив головні сильні сторони українського чемпіона.
Я очікую на дуже технічний бій, які він завжди проводить. Високий темп, високий боксерський інтелект. Тож я маю показати свій найкращий бокс і викластися на повну.
Тренувальний табір був чудовий. Тривав шість місяців, тривалий час. Зазвичай я готуюся три-чотири місяці, але мені був потрібен додатковий час, аби здійснити перехід у бокс.
Погода доволі непогана. Звісно, вдень дуже спекотно, до цього потрібно пристосуватися. Але ввечері – доволі непогано.
Бій між українським боксером та 37-річним нідерландцем пройде 23 травня у Гізі, Єгипет. Трансляцію в Україні заплановано на Київстар ТБ.
