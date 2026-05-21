Володар титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) на пресконференції поділився своїми емоціями від атмосфери напередодні мегафайту проти нідерландця Ріко Верховена. Український чемпіон висловив захоплення масштабною подією в Єгипті та подякував організаторам за високий рівень підготовки.

Сьогодні для мене чудовий день, чудова пресконференція. Але найперше — згідно з моєю релігійною філософією — усе, що відбувається сьогодні, є проявом волі Божої. Вітаю всіх! Я неймовірно радий бути тут, для мене це перший такий досвід. Це справді історичний момент.

Думаю, сьогодні ми насамперед вирушимо до пірамід. Коли ми туди приїдемо, я точно впевнений, що скажу: «Вау! Це просто неймовірно!» Я тут уперше. Раніше люди з моєї команди, мої друзі вже бували тут, а я — ні. Це чудово.

Я дуже вдячний Його Високості Туркі Аль аш-Шейху за цю організацію, адже все це — його заслуга. Все чудово, я щиро радий. Я радий кожній такій миті, брате.