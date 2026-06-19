Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман поділився думками щодо майбутнього поєдинку між лідером надважкого дивізіону Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та обов'язковим претендентом за лінією організації Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО). Слова наводить Bad Left Hook.

Ми просто чекаємо, поки вони завершать переговори, і сподіваємося, що бій відбудеться якомога швидше, а ми продовжимо цю чудову серію подій у надважкій вазі.

Команда Усика завжди знала, що обов’язковим претендентом буде саме той боксер, якого вони самі запросили затвердити на конвенції. Після того, як ми офіційно призначили бій, у мене не було жодних контактів із ними. Але це дуже захопливо. Попереду може відбутися багато-багато великих поєдинків.