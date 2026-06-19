Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова в інтерв'ю Didenko_boxing розповіла про поточну ситуацію щодо можливого поєдинку між абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та володарем тимчасового титулу WBC Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО).

За її словами, Всесвітня боксерська рада вже встановила дедлайн для офіційних перемовин між сторонами.

Я в групі тих людей, яким приходять листи від WBC. Згідно з інформацією, яка прийшла 2 чи 3 тижні тому, WBC призначила перемовини між командою Усика та Кабаєла до 30 червня.

Якщо до 30 червня немає домовленості, жоден промоутер не вийшов з інформацією до WBC, хто буде проводити – тоді дається термін, я не памʼятаю місяць чи трішки більше, на промоутерські торги. Призначається чіткий час, локація, куди мають приїхати представники двох команд і віддати конверт, в якому записана сума на бій – виграє тот, хто дає більшу суму на організацію поєдинку.

Чекаємо 30 червня – WBC має оголосити, чи домовились команди. Якщо в день торгів хтось не приїде… Якщо команда Усика не зацікавлена в цьому поєдинку, то через якийсь термін WBC зніме з чемпіона цей пояс.