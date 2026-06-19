Денис Сєдашов

Український легкоатлет Олег Дорощук став бронзовим призером етапу Діамантової ліги у Досі (Катар) у секторі для стрибків у висоту.

Для завоювання медалі Дорощуку вистачило результату 2,24 метра, який він підкорив з першої спроби. Наступна планка на позначці 2,27 м українському спортсмену тричі не піддалася.

Переможцем змагань став італієць Маттео Сіолі, який єдиний стрибнув на 2,29 м. Срібну нагороду виборов господар сектору Мутаз Баршим, з результатом 2,27 м.

Кохан виборов золоту медаль на етапі Континентального туру в Естонії.