Володимир Кириченко

Спенсер Браун, менеджер тимчасового чемпіона WBC у надважкому дивізіоні німця Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО), для iFL TV поділився думками про можливий поєдинок свого клієнта проти чемпіона світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Що ти можеш розказати про ситуацію з Кабаєлом на сьогодні, Спенсере?

«Ну, щодо Кабаєла, то ситуація така. Агіт просто горить бажанням побитися з Усиком. Він вважає, що на даний момент він найкращий надважковаговик у світі. Він відчуває, що підібрав ключ до Усика.

Знаєш, я ніколи раніше не бачив, щоб Агіт так пер напролом чи так сильно кудись рвався. Ніколи не бачив, щоб він активно вів соцмережі чи намагався розкрутити й організувати бій, але цього разу я побачив це вперше. Він реально хоче цього поєдинку. Тепер усе залежить виключно від Усика.

Треба розуміти: Олександр Усик не молодшає. Його минулий бій був дуже важким. Чи захоче він знову лізти до вбивць? А я вважаю, що Агіт Кабаєл саме такий. Ми ж бачили, що він робив раніше, він ламає кар’єри, розумієш?

Ми щойно бачили, що сталося з кубинцем (Френком Санчесом) – той нокаутував головного проспекта Америки (Річарда Торреса). А Агіт його (Санчеса) просто знищив. Тож наскільки крутий Агіт? Я вважаю, що він надзвичайно крутий.

Тому я щиро сподіваюся, що вони з Усиком поб’ються, бо це буде просто пекельний бій. Я думаю, що Агіт переможе».

Ти думаєш, Агіт поб’є Усика?

«Так».

39-річний український боксер останній бій провів у травні цього року, перемігши Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.

Усик підтвердив готовність битися з Кабаєлом, коли той піднявся до нього у ринг після бою з Верховеном. WBC вже санкціонувала цей поєдинок.

Раніше у Британії назвали умову, за якої Усик погодиться на побитися проти Кабаєла.