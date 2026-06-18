Журналіст та інсайдер Ден Рафаель для iFL TV поділився думками про майбутнє володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (25-0, 16 КО).

«Ера Усика, у якій були Джошуа, Вайлдер, Ф’юрі та інші більш досвідчені бійці, по суті, підійде до кінця, коли Ф’юрі та Джошуа нарешті зустрінуться. Хоча Усик все ще чемпіон, він щойно провів бій із кікбоксером. Він не б’ється із обов’язковими претендентами. Я не здивуюсь, якщо він вирішить зайнятися чимось іншим замість бою з Кабаєлом.

До речі, Олександр Усик також був на турнірі UFC у Вашингтоні та опублікував у своїх соціальних мережах кілька фотографій із президентом США. Тож подивимося, чи не зробить він щось разом із ними. Також пам’ятайте, що він не має контракту з промоутером. Він провів свої останні бої з Туркі. Але кінець ери близький, ось у чому суть».