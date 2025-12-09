Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) для The Action Network поділився думками про поєдинок між ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та боксером і відеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 KO).

Що ти думаєш про бій Джошуа проти Пола? Яка була твоя перша реакція, коли ти побачив цю новину?

«Я дуже спокійний і розслаблений хлопець, розумієш? Я не дуже реагую на те, що пропонує світ. Якщо люди хочуть щось побачити і готові заплатити за це гроші, то чому б і ні?

Це те, що є. Такі часи і таке покоління, в якому ми живемо. Мені задавали багато питань про ці бої з різними людьми і в різних поєдинках. Моє ставлення до цього завжди однакове.

Іноді здається, що певні речі вже узгодили – не бий мене занадто сильно, не нокаутуй мене, візьми додаткові гроші за те чи інше. Хто знає, як ці речі відбуваються, чувак. Бокс в цілому вже просто божевільний».

Чи вважаєш ти, що це нашкодить спадщині Ентоні Джошуа?

«Все залежить від того, як вони рекламують і просувають цю подію. Якщо вони просувають її як розвагу і виставковий бій – це одне. Якщо він просуває її як можливість усього життя отримати титул чемпіона або щось подібне – це інше.

Якщо він програє, вийде і його нокаутують драматичним чином – це зашкодить його спадщині. Це те, що люди завжди будуть переглядати в хайлайтах. Це може зашкодити його спадщині, тому що люди пам’ятають тільки останнє, що ти зробив».

Восьмираундовий бій між Джошуа та Полом відбудеться 19 грудня в Маямі.

Раніше українець Олександр Усик відповів, скільки раундів триватиме бій між Джошуа та Полом.