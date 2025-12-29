Михайло Цирук

2025 рік добігає свого завершення, тож саме час підбивати його головні спортивні підсумки. У непрості часи наші спорстмени та спортсменки дарували нам великі та яскраві перемоги. Настав час поговорити про тих, хто найбільше прославив Україну на спортивних аренах світу, тож пропонуємо до вашої уваги наш топ-10 найкращих вітчизняних спортсменів у році що минає. Саме спортсменів-чоловіків, адже про спортсменок ще поговоримо окремо.

10. Нікіта Кошман (фехтування)

Коли ми останніми роками говоримо про успіхи українського фехтування, то мова, зазвичай, йде про жінок. Однак цьогоріч 23-річний Нікіта Кошман змінив цю тенденцію. На чемпіонаті світу-2025 у грузинському Тбілісі він дістався до півфіналу турніру та здобув бронзову медаль в індивідуальній шпазі.

Його нагорода стала для України першою в цій дисципліні за три роки, відколи на третю сходинку подіуму ЧС-2022 підіймався Ігор Рейзлін. А для самого Кошмана бронза чемпіонату світу-2025 стала дебютною нагородою в кар'єрі на рівні світової першості. Досі українець підіймався на подіум на рівні Кубка світу.

9. Єгор Якушенко (греко-римська боротьба)

Будь-які успіхи спортсмена на молодіжному та юніорському рівні потрібно ділити на два, однак коли атлет рік у рік домінує у своїй віковій категорії, це, безперечно, заслуговує на увагу та визнання. Саме таким босом юніорської греко-римської боротьби у ваговій категорії до 97 кілограмів став 19-річний Єгор Якушенко.

У 2025 році він став чемпіоном світу серед молоді (до 23 років) та юніорів (до 20 років), а також чемпіоном Європи по молоді, та срібним призером – по юніорах. Та найголовніше, що наш талановитий борець, перемагаючи помітно старших за себе суперників, не страждає на килимі, а бореться ефектно й технічно, проводить велику кількість кидків і результативних прийомів.

При цьому Якушенко є грандом молодіжної греко-римської боротьби вже не перший рік: у 2024 він уже ставав чемпіоном світу та Європи серед юніорів. Тепер залишається сподіватися, що перехід Єгора у дорослий спорт відбудеться успішно, і якщо це станеться - Україна отримає ще одного топа рівня Жана Беленюка.

8. Назар Чепурний (спортивна гімнастика)

Досить успішно, свого часу, у дорослий спорт перейшов нині 23-річний Назар Чепурний, який сьогодні є одним з найсильніших представників України у спортивній гімнастиці.

Цього року атлет потішив нас двома бронзовими медалями в опорному стрибку на двох найпрестижніших змаганнях – чемпіонату Європи в Лейпцигу та чемпіонаті світу в Джакарті. Дуже хотілося б, аби наступним кроком Назара стало золото. На континентальній першості він уже його здобував, тріумфувавши у 2024 році в командних змаганнях в Риміні, а от перемога на ЧС, сподіваємося, ще попереду.

7. Олександр Окіпнюк (лижна акробатика)

У 2025 році українці мали успіхи й у зимових видах спорту, і автор чи не головного з них – Олександр Окіпнюк, який тріумфував на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики. Ваги його золоту додає певна історичність цієї нагороди.

Окіпнюк – третій українець, який виграв етап Кубка світу з лижної акробатики. Серед синьо-жовтих досі це вдавалося Дмитру Котовському та олімпійському чемпіону Олександру Абраменку. Загалом золото Окіпнюка – сьоме для України на цьому рівні. П'ять виграних етапів за кар'єру має Абраменко, ще два – Котовський.

Також цією перемогою Олександр побив свій особистий рекорд. У суперфіналі Окіпнюк за стрибок з коефіцієнтом складності 5.1 отримав 130.56 бала та випередив найближчого переслідувача, призера чемпіонатів світу Пірміна Вернера на понад 20 балів!

6. Нікіта Шеремет (плавання)

Ще один Нікіта в нашому рейтингу, і цей теж змагається на доріжці, щоправда, в басейні. 18-річний Нікіта Шеремет став одним з відкриттів та проривів українського спорту у 2025 році. Цьогоріч він став чемпіоном світу серед юніорів, срібним призером чемпіонату Європи серед юніорів та срібним призером дорослого Євро на короткій воді. Усі досягнення – у коронній дисципліні: 50 метрів вільним стилем.

Крім того, в естафетному запливі 4 по 50 м цього ж турніру Шеремет став світовим рекордсменом серед юніорів: час нідерландця Кензо Сімонса на короткій воді (20.98 секунд), встановлений у 2019 році, перевершив на 0.14 секунд, а також оновив дорослий рекорд України, перевершивши на 0,12 секунди досягнення Андрія Говорова, встановлене у серпні 2016 року.

5. Юрій Ковальчук (сучасне пʼятиборство)

Місця в топ-5 призначені лише для чемпіонів найбільших дорослих змагань, і перший з таких – 23-річний Юрій Ковальчук. Влітку цього року львівʼянин став першим чемпіоном Європи з сучасного п'ятиборства за новими правилами. Крім цього, Юрій разом із Данилом Сичем здобули срібло Європейської першості у естафеті.

Нагадаємо, що сучасне п’ятиборство з 2025 року має оновлений формат: замість конкурів – смуга перешкод, а фехтування відбувається лише в основному раунді за олімпійською системою.

4. Павло Коростильов (кульова стрільба)

Один з найдосвідченіших учасників сьогоднішнього рейтингу за свою карʼєру виграв уже стільки всього, що черговою медаллю його точно не здивуєш. Проте чемпіон світу – це завжди чемпіон світу, тож висока позиція Павла Коростильова не має дивувати.

Цього року Павло Коростильов завоював золоту нагороду на чемпіонаті світу з кульової стрільби, що відбувається в Єгипті. Лідер збірної України став найкращим у стрільбі з центробійного пістолета. За підсумком двох змагальних днів у Коростильова та представника Індії Гупріта Сінгха була рівна кількість очок, але за влучаннями у центр мішені українець мав перевагу, яка й принесла йому золото ЧС.

Також Павло Коростильов разом з Максимом Городинцем та Володимиром Пастернаком стали віцечемпіонами в цьому виді стрільбі у командних змаганнях, поступившись лише французам.

3. Данило Явгустишин (сумо)

Своє місце в топ-3 Данило Явгустишин заслужив хоча б тим, що вперше в історії змусив говорити про сумо в масштабах усієї країни. Цьогоріч український сумоїст вперше в історії виграв змагання найвищого рангу у світі. Крім того, він став першим європейським чемпіоном Кубка Імператора за майже 8 років.

На турнірі Kyushu Basho сумоїсти проводили по 15 сутичок, у яких Явгусишин здобув 12 перемог і виходив змагатися у чемпіонському плейоф з представником Монголії Сугаррагчаагійном Бямбасуреном.

У свій 21 рік та 8 місяців Данило, відомий японській публіці під анімешним «сценічним» імʼям Аонісікі Арата, став четвертим наймолодшим чемпіоном в історії змагань рівня макууті, елітного дивізіону сумо. А Україна – тільки сьома країна в історії, чий спортсмен став чемпіоном найпрестижніших змагань у сумо.

2. Олексій Середа (стрибки у воду)

Приємно, що у 20 років Олексій Середа вже є визнаним грандом у своєму виді спорту. Три золота та срібло на змаганнях найвищого рівня просто не дозволяють поставити нашу юну зірку нижче.

Найвища сходинка пʼєдесталу на чемпіонаті світу з водних видів спорту Середі цьогоріч ще не підкорилася, та сподіваємося, що все ще попереду. У стрибку з 10-метрової вишки на світовій першості Олексій обмежився сріблом, а от свій золотий запас поповнив на Євро зі стрибків у воду, ставши переможцем у своїй улюбленій вишці з 10 метрів, синхронній вишці з 10 метрів та змішаних командних змаганнях. Перевершити його, серед українських спортсменів-чоловіків, цьогоріч могла лише одна людина.

1. Олександр Усик (бокс)

Перемогу в нашому доволі непопсовому рейтингу здобуває максимально попсовий спортсмен. Проте хто, якщо не він? Олександр Усик – це не лише про спортивні досягнення. Це справжній бренд. Він уже легенда, він уже видатний, і уже став в один ряд з найвідомішими українцями в історії. Андрій Шевченко, брати Клички – Усик уже в цій славетній компанії, а його «Айм вері філ» та «Донт пуш зе хорсес» лунають по всьому світу.

До такого високого статусу Усик йшов усе своє життя та карʼєру, але так сталося, що найбільші досягнення цієї карʼєри припали саме на 2024 та 2025 рік. Тож хто ми такі, щоб не віддати чемпіону заслужену нагороду?

Цього року Усик провів лише один бій, нокаутувавши у 5 раунді британця Даніеля Дюбуа. Проте в цьому бою Олександр вдруге в карʼєрі здобув звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

Він пройшов бокс, немов компʼютерну гру, уже всім усе довів, і, цілком можливо, що саме в цьому році ми востаннє побачили бій такого масштабу та спортивної ваги. Далі, ймовірно, будуть переважно «вистави» за шалені гроші, а потім і заслужена пенсія. Хоча, хто знає, можливо Усик, знайде для себе ще якусь мотивацію, бо свою справу він точно любить.

У матеріалі використані фото Getty images