Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні американець Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) висловися щодо критики свого стилю з боку фанатів та експертів.

Цитує Вайлдера boxingscene.com.

«Це божевільно, як у людей влаштований розум. У ту хвилину, коли ти на вершині й робиш свою справу, вони кажуть: «О, він дикий, він готовий, він не вміє боксувати». А тепер, коли вони думають, що тебе немає і хочуть твого повернення, кажуть: «Ми хочемо старого Вайлдера назад». Я кажу: «Ви його реально не любили чи що? Ви дійсно хочете, щоб він повернувся, чи хочете нового? Якого ви хочете?»

Але все добре, друже. Неможливо догодити всім людям завжди. Ніколи. Треба мати почуття гумору, особливо коли ти займаєшся боксом. Це необхідно. Треба мати міцну шкіру. І я її маю. Я маю все, і я чекаю на те, що Бог приготував для мене. Це буде щось велике, і люди будуть шоковані. Коли Алі сказав, що він сколихнув світ, він справді його сколихнув. Я сколихну світ, і я теж це зроблю».