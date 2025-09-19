Легенда боксу назвав кількість раундів, які Канело забрав у бою з Кроуфордом
Це вже ближче до істини
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу Андре Ворд вважає, що Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) забрав у поєдинку проти Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) тільки чотири раунди.
Цитує Ворда secondsout.com.
«Я віддав Канело чотири раунди. Я бачив, як фанати Канеле жартували наді мною перед поєдинком. Я бачив, як вони намагалися створювати меми, що я віддаю Кроуфорду всі раунди. Я бачив це, але просто не коментував.
Ви всі недооцінюєте мій професіоналізм і чесність. Але я не віддав Кроуфорду всі раунди. Я зупинився на золотій середині, як і належить».
Відзначимо, що бій Альварес – Кроуфорд пройшов всі 12 раундів та завершився перемогою Теренса одноголосним рішенням суддів. Канело зізнався, що готовий ще раз розділити ринг з американцем.
Матеріали по темі
Портер – про перемогу Кроуфорда над Альваресом: «Канело вже не той і він це знає»
близько 13 годин тому