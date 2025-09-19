Колишній чемпіон світу Андре Ворд вважає, що Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) забрав у поєдинку проти Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) тільки чотири раунди.

Цитує Ворда secondsout.com.

«Я віддав Канело чотири раунди. Я бачив, як фанати Канеле жартували наді мною перед поєдинком. Я бачив, як вони намагалися створювати меми, що я віддаю Кроуфорду всі раунди. Я бачив це, але просто не коментував.

Ви всі недооцінюєте мій професіоналізм і чесність. Але я не віддав Кроуфорду всі раунди. Я зупинився на золотій середині, як і належить».