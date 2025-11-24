Михайло Цирук

У вівторок, 25 листопада, основний етап Ліги чемпіонів перетне свій екватор, адже в цей день стартують поєдинки 5 туру. На цьому етапі деяким командам, які невдало розпочали турнір, доведеться включатися по максимуму, адже часу на те, аби виправити ситуацію, залишається все менше. Пропонуємо до вашої уваги анонс першого ігрового дня поточного туру.

19:45 Аякс - Бенфіка

У це важко повірити, але в поєдинку в Амстердамі зустрінуться дві останні команди турнірної таблиці, та єдині колективи, що досі не мають жодного очка. Відступати більше нікуди, тож обидві команди просто зобовʼязані зіграти на перемогу. Подивимося, чи вдасться нашим Георгію Судакову та Анатолію Трубіну здобути свої перші бали в цій ЛЧ.

Прогноз XSPORT.ua – перемога Бенфіки

19:45 Галатасарай - Юніон

Досить реальні шанси на плейоф досі зберігає бельгійський Юніон, який після чотирьох турів має в активі три очки. Аби й надалі претендувати на топ-24, у матчах з такими суперниками, як Галатасарай, точно варто чіплятися за результат. Однак це буде дуже непросто, бо турки перебувають у чудовій формі: лідирують в чемпіонаті та виграли 3 з 4 матчів Ліги чемпіонів.

Прогноз XSPORT.ua – перемога Галатасарая

22:00 Боруссія Д - Вільярреал

Дортмундська Боруссія не може перемогти вже в трьох матчах поспіль, і має шанс виправити цю ситуацію в домашньому протистоянні ЛЧ з Вільярреалом, котрий у поточній кампанії ЛЧ набрав лише одне очко та поступився навіть Пафосу (0:1). Якщо не перемагати й такого суперника, то якого ж тоді?

Прогноз XSPORT.ua – перемога Боруссії Д

22:00 Буде/Глімт - Ювентус

Повинен здобувати перемогу після вкрай невпевненого старту в Лізі чемпіонів і туринський Ювентус, однак на своєму полі Буде/Глімт вміє кусати фаворитів. Тим паче форма у Юве зараз не найкраща: стара синьйора не перемагає вже в трьох матчах поспіль. Подивимося, чи вдасться норвезькому клубу здивувати фаворита.

Прогноз XSPORT.ua – перемога Ювентуса

22:00 Ман Сіті - Баєр

Матч із досить гучною афішою чекає на нас у Манчестері. У Лізі чемпіонів Сіті в повному порядку, і набрав 10 очок з 12 можливих. А от Баєру треба додавати, адже 5 балів після 4 поєдинків - результат, який потребує покращення, якщо фармацевти, звісно, хочуть спокійно потрапити в плейоф. На вихідних Сіті прикро поступився Ньюкаслу в матчі АПЛ (1:2), тож містяни, цілком можливо, захочуть реабілітуватися за ту поразку та покращити собі настрій.

Прогноз XSPORT.ua – перемога Ман Сіті

22:00 Марсель - Ньюкасл

Сам же Ньюкасл в той самий час зустрічатиметься з Марселем, який на старті цієї ЛЧ розгромив Аякс (4:0), проте далі зазнав трьох поразок, тож тепер має покращувати своє турнірне становище. У сорок справи значно кращі, і три перемоги в чотирьох поєдинках дозволяють їм почуватися комфортно. Проте чому б у матчі з приблизно рівним суперником не зробити ситуацію ще кращою?

Прогноз XSPORT.ua – Ньюкасл не програє

22:00 Наполі - Карабах

З афіші все, начебто, ясно, але з таким Карабахом, котрий уже встиг шокувати Бенфіку (3:2) та Челсі (2:2), неаполітанцям усе ж краще не розслаблятися. Хоча в неділю у них важливий матч за лідерство в Серії А проти Роми, тож, можливо, Гасперіні побереже лідерів, а значить, шансів у азербайджанського клубу стане ще більше. Словом, у цій парі все ще може бути доволі цікаво.

Прогноз XSPORT.ua – перемога Наполі

22:00 Славія - Атлетік

Одна з найнудніших вивісок дня, проте з турнірного погляду для обох команд матч матиме величезне значення. Атлетік набрав у попередніх чотирьох турах лише три очки, а Славія - взагалі два, тож аби хоча б теоретично залишатися в боротьбі за плейоф, і одним, і іншим потрібно перемагати.

Прогноз XSPORT.ua – перемога Атлетіка

22:00 Челсі - Барселона

Нарешті, центральний матч ігрового дня, у якому лондонський Челсі, що набрав досить непоганий хід та виграв 8 з останніх 10 матчів, зустрінеться з Барселоною, яка в останніх чотирьох іграх забила 14 голів та підібралася до Реала на відстань одного очка.

У Лізі чемпіонів командам також є що вирішувати: 7 очок після 4 матчів - достатній показник для того, аби надалі спокійно забезпечити собі плейоф, однак колективи з такими іменами й у такій формі точно хотітимуть потрапити до топ-8, а для цього ще потрібно буде постаратися.

Прогноз XSPORT.ua – нічия

У матеріалі використані фото Getty Images