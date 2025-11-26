Колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс висловився про перемогу Девіда Бенавідеса (30-0, 24 KO) над Ентоні Ярдом (27-4, 24 KO). Латиша цитує vringe.com:

Це божевільний висип цих ударів – він підходить, підходить, тисне. Приблизно техніка Головкіна – тиск та сильні удари. Я б сказав, що у Головкіна сильніші удари, мені так здається, може я й помиляюся, але Бенавідес може викинути і багато ударів, і досить жорстко б'є. Він може і сильно вдарити, і хльостко вдарити, і швидко вдарити. Насправді це універсальність, коли ти всі ці три бійцівські стихії можеш виконати в боксі – швидкість, хльосткість і жорсткість.

Мені також сподобалося в Бенавідесі безстрашність. Ось, з одного боку, молодець – іде, не боїться, але все одно він якісь удари пропускає. Спочатку він діяв акуратно, а потім уже ця мексиканська тематика – ручки біля голови і підходити, підходити, тиснути.